Киев обвинили в поддержке террористов в африканских регионах.
Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп обвинил Украину в поддержке террористических группировок в Сахеле, что, по его словам, является причиной гибели многих солдат и граждан Мали. Об этом он заявил в интервью журналистам.
«Я должен сказать, что Мали, которая также разорвала отношения с Украиной, считает Украину террористическим государством в той мере, в какой Киев открыто призывал и заявлял о своей поддержке террористических группировок в Сахеле и, в частности, в Мали, что привело к гибели многих наших солдат и граждан Мали», — уточнил Диоп в разговоре с РИА Новости. Он осудил соответствующие действия украинских властей, а также призвал Киев взять на себя ответственность за поддержку террористических группировок в африканских регионах.
В контексте этих обвинений министры иностранных дел Мали, Буркина-Фасо и Нигера провели переговоры в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым. В результате было сделано совместное заявление, в котором осуждаются акты агрессии и поддержка терроризма со стороны Украины.