МИД Мали обвинило Киев в угрозе безопасности Африки

«Я должен сказать, что Мали, которая также разорвала отношения с Украиной, считает Украину террористическим государством в той мере, в какой Киев открыто призывал и заявлял о своей поддержке террористических группировок в Сахеле и, в частности, в Мали, что привело к гибели многих наших солдат и граждан Мали», — уточнил Диоп в разговоре с РИА Новости. Он осудил соответствующие действия украинских властей, а также призвал Киев взять на себя ответственность за поддержку террористических группировок в африканских регионах.