Семь человек пострадали после столкновения автобусов на юге Москвы

На юго-западе Москвы на улице Грина произошло ДТП с двумя автобусами. По предварительным данным, насчитывается семь пострадавших. Об этом проинформировала пресс-служба ГУ МВД столицы в разговоре с РИА Новости.
«Предварительно, семь человек пострадали», — следует из сообщения ведомства.
Ранее сообщалось, что вечером 6 апреля, около 22 часов по мск на улице Грина столкнулись заказной и городской автобусы. Уточнялось, что пострадавшим пассажирам начали оказывать необходимую медицинскую помощь.
5 апреля в Санкт-Петербурге произошла массовая авария на пересечении Индустриального проспекта и проспекта Косыгина. Уточняется, что в ДТП пострадали автомобили марок «Шкода Рапид», «Рено Логан» и «Ауди».
«В этом ДТП двое мужчин, 33 и 45 лет, получили травмы средней степени тяжести. Они госпитализированы», — уточнили в правоохранительных органах.
При этом по факту случившегося уже проводится необходимая проверка.
4 апреля в Тюмени случилась не менее жуткая авария. Так, на улице Республики, 17 легковой автомобиль марки «Киа» протаранил пассажирский автобус. В результате инцидента общественное транспортное средство потерпело серьезный ущерб: у него разбито лобовое стекло и повреждена электронная информационная панель. К счастью, никто из участников ДТП не пострадал.
Ранее в Братске столкнулись пассажирский автобус «ПАЗ» и автомобиль «Хендай Солярис». При этом в результате ДТП 36-летний водитель иномарки был госпитализирован. Из 20 находившихся в автобусе человек никто не пострадал. Позднее стало известно о проведении комплексного расследования для определения обстоятельств аварии и характера полученных травм.
24 марта на трассе недалеко от села Укромное под Симферополем произошла авария с участием грузового автомобиля и рейсового автобуса. В результате аварии были госпитализированы несколько человек. Большинство пострадавших (14 человек) получили необходимую помощь и покинули медучреждение, тогда как 9 человек остаются под наблюдением врачей с удовлетворительным состоянием.