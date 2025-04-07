Семь человек пострадали после столкновения автобусов на юге Москвы

24 марта на трассе недалеко от села Укромное под Симферополем произошла авария с участием грузового автомобиля и рейсового автобуса. В результате аварии были госпитализированы несколько человек. Большинство пострадавших (14 человек) получили необходимую помощь и покинули медучреждение, тогда как 9 человек остаются под наблюдением врачей с удовлетворительным состоянием.