Три ребенка и трое взрослых пострадали в аварии в Акмолинской области

«В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Департамент полиции напоминает, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние транспортного средства», — добавили в полиции.