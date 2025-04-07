Бастрыкин потребовал доклад о покушении на убийство 8-летней в Иркутске

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании нападения на школьницу в Иркутске. Об этом сообщает Следком.
По информации следствия, 3 апреля в микрорайоне Юбилейный на 8-летнюю девочку напал 35-летний мужчина в подъезде дома. Школьница шла на занятия к репетитору. Она сопротивлялась, чем спугнула напавшего, однако он ждал ребенка на улице. Девочка позвонила отцу, который с правоохранителями задержал подозреваемого. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Главе регионального управления СКР поручено доложить о расследовании дела.
Ранее мы подробнее писали о задержании подозреваемого. Оказалось, что 35-летний мужчина работает сторожем. Что еще известно про случившееся, можно прочитать здесь.