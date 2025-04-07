В селе Чехово Нижнеудинского района после пожара полностью уничтожило начальную школу

До конца учебного года детей обеспечат сухими пайками, а летом на территории школы установят модульный пищеблок по образцу уже реализованного в селе Каменка. Особое внимание уделят транспортной доступности — с нового учебного года подвоз учащихся из деревень Катын, Кургат и Мунтубулук будет осуществляться на современном автобусе вместо старого, выпущенного в 2011 году.