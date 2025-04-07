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В селе Чехово Нижнеудинского района после пожара полностью уничтожило начальную школу

Для учеников организовали временные классы.

Источник: Администрация Нижнеудинского района

В селе Чехово Нижнеудинского района после пожара, полностью уничтожившего начальную школу организован временный учебный процесс для девяти учеников. Детей перевели в основное здание школы, где под временные классы задействовали помещения библиотеки и учительской. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

По информации от пресс-службы администрации Нижнеудинского района, на встрече с жителями села Чехово представители власти озвучили план восстановления образовательного процесса после пожара, уничтожившего здание начальной школы в ночь на 6 апреля. Мэр Нижнеудинского района Анатолий Крупенев, министр образования Максим Парфенов и депутат Елена Крыжановская сообщили, что для девяти учеников организованы занятия в основном школьном здании с перераспределением помещений.

До конца учебного года детей обеспечат сухими пайками, а летом на территории школы установят модульный пищеблок по образцу уже реализованного в селе Каменка. Особое внимание уделят транспортной доступности — с нового учебного года подвоз учащихся из деревень Катын, Кургат и Мунтубулук будет осуществляться на современном автобусе вместо старого, выпущенного в 2011 году.

Власти также заявили о капитальном ремонт основного здания школы 1965 года постройки. Проект уже находится на экспертизе, а губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил ускорить все работы.