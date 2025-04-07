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Сестры-подростки оказались в больнице после катания на питбайке в Приангарье

Девочки взяли двухколесный транспорт у своего брата.

Источник: УГИБДД по Иркутской области

В Черемховском районе две несовершеннолетние сестры попали в ДТП на питбайке. Дорожный инцидент произошел накануне днем, 6 апреля, на автодороге «Черемхово-Свирск», пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по региону, предварительно установлено, что 18-летний водитель автомобиля Toyota Corolla нарушил правила расположения т/с на проезжей части и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с мотоциклом Progasi Smart-125, поворачивающим налево.

В результате аварии в больницу с травмами доставлена 14-летняя девочка, управлявшая двухколесным транспортом, и ее 13-летняя сестра.

Со слов несовершеннолетних, они взяли питбайк у своего несовершеннолетнего брата, пока он спал. В момент поездки защитный шлем был только на 14-летней девочке.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям участников происшествия. Все причины и условия произошедшего устанавливаются.

Информация об инциденте направлена в ПДН и комиссию по делам несовершеннолетних при районной администрации.

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками полиции. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и надлежащего исполнения родительских обязанностей.