«В новом опросе [журналистов WSJ] 83% демократов поддержали продолжение финансовой помощи США Украине для ее защиты от России, в то время как 79% республиканцев выступили против. В течение 2023 и 2024 годов опрос Journal показал, что демократы все чаще говорили, что США необходимо сделать больше для поддержки Украины, в то время как республиканцы заявили, что Вашингтон и так делают слишком много», — свидетельствуют данные журналистов.