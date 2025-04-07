В США с помощью подкаста нашли останки женщины, пропавшей в 1983 году

Полицейские в США благодаря подкасту раскрыли дело почти 42-летней давности и смогли найти останки женщины, пропавшей в 1983 году, сообщил телеканал News 10.
В апреле 1983 года Карен Шепперс отдыхала с коллегами в баре в Чикаго (штат Иллинойс). Она исчезла, когда возвращалась из заведения на автомобиле.
Расследование, которое началось после пропажи женщины, зашло в тупик и было приостановлено. Его возобновляли дважды — в конце 1980-х и в 2010 году.
В 2024 году полиция города Элджина создала подразделение по старым нераскрытым делам, которое принялось искать следы пропавшей. Полицейский департамент запустил подкаст, посвященный исчезновению Шеперс.
Детективы, которые вели выпуски, изложили шесть версий пропажи женщины. Одна из гипотез обращала внимание на высокий уровень воды в реке, затопившей окрестности Элджина в апреле 1983 года.
Полицейским помогли члены дайверской организации Chaos Divers, которые обнаружили затонувший автомобиль возле лодочного причала. Номер на транспортном средстве совпадал с тем, что был на машине Шеперс.
В автомобиле также находились человеческие останки. Экспертиза показала, что они принадлежат исчезнувшей женщине.
Напомним, в августе в американском штате Мичиган обнаружили тело пассажира самолета, который потерпел крушение в 2007 году. Мужчина летел вместе со своей невестой с острова Макино. Воздушное судно упало в районе озера Гурон. Тело женщины смогли обнаружить спустя два месяца после инцидента. Останки её жениха нашли только через 17 лет.