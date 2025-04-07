В США с помощью подкаста нашли останки женщины, пропавшей в 1983 году

Напомним, в августе в американском штате Мичиган обнаружили тело пассажира самолета, который потерпел крушение в 2007 году. Мужчина летел вместе со своей невестой с острова Макино. Воздушное судно упало в районе озера Гурон. Тело женщины смогли обнаружить спустя два месяца после инцидента. Останки её жениха нашли только через 17 лет.