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ВС РФ разгромили площадки запуска дронов ВСУ на правом берегу Днепра

Российские военные нанесли массированные удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Российские военные уничтожили площадку для запуска дронов ВСУ на правом берегу Днепра.

Российские военные нанесли массированные удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Армия ВС РФ нанесла массированный удар по военным целям ВСУ на правом берегу Днепра в поселках Казацкое и Веселое. Уничтожены пункты временной дислокации боевиков ВСУ и не менее пяти точек, откуда запускались дроны противника для атак по освобожденной части Херсонской области», — сказал Рогов в беседе с ТАСС.

Целью операции было уничтожение локаций, используемых для атак дронами по территориям, контролируемым российскими силами. Эффективность ударов подчеркивает стратегическую значимость контроля над правобережной частью Херсонской области для дальнейшего обеспечения безопасности в регионе. Месяцем ранее отмечалось, что российские солдаты уже взяли под контроль острова и всю дельту реки Днепр.