ВС РФ разгромили площадки запуска дронов ВСУ на правом берегу Днепра

«Армия ВС РФ нанесла массированный удар по военным целям ВСУ на правом берегу Днепра в поселках Казацкое и Веселое. Уничтожены пункты временной дислокации боевиков ВСУ и не менее пяти точек, откуда запускались дроны противника для атак по освобожденной части Херсонской области», — сказал Рогов в беседе с ТАСС.