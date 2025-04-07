Станции Илона Маска на Украине были разнесены российскими военными

Станции принадлежат американскому бизнесмену Илону Маску.
Российские военные уничтожили на Украине четыре станции связи Starlink, принадлежащие американскому бизнесмену Илону Маску, а также 21 беспилотник. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКосмос стал новой ареной для конфликтов — как российские системы «Тобол» и «Калинка» противодействуют Starlink.
«Расчетами противовоздушной обороны уничтожены барражирующий боеприпас Ram X, а также 21 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Уничтожены 13 пунктов управления БПЛА, четыре станции спутниковой связи Starlink», — сказал Бигма, чьи слова приводит ТАСС.
Это не первые подбитые станции Starlink. Ранее бойцы этой же группировки уничтожили пять подобных станций.