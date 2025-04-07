Станции Илона Маска на Украине были разнесены российскими военными

Российские военные уничтожили на Украине четыре станции связи Starlink, принадлежащие американскому бизнесмену Илону Маску, а также 21 беспилотник. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Запад Иван Бигма.