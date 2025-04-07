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РСЗО «Град» уничтожил точку взлета БПЛА и живую силу ВСУ

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» Западной группировки войск уничтожил точку взлета беспилотников самолетного типа и расчет ВСУ в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Reuters

«Расчеты реактивных систем залпового огня “Град” артиллерийского подразделения 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” при выполнении огневых задач уничтожил точку взлета БПЛА самолетного типа и расчет противника в зоне проведения специальной военной операции», — отметили там.

В министерстве пояснили, что, получив координаты целей, расчет РСЗО прибыл в район боевого применения и произвели залп осколочно-фугасными снарядами по противнику. Контроль поражения целей и передача координат осуществлялась с помощью беспилотников.

В ходе выполнения задач артиллеристы уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов, удаленные от линии соприкосновения.