700 домов в Минусинске остаются без электроснабжения

Глава Минусинска Дмитрий Меркулов сообщил на очередном оперативном штабе по восстановлению электроснабжения после урагана, что 700 домов в Минусинске остались без электроснабжения. Они были подключены 5 апреля в вечернее время к запасной аварийной линии и из-за замыкания отключились вновь.
По его словам, попытки подключить электроснабжение были неоднократны, но система выходит из строя. Идёт работа по выявлению причины сбоя, проверяют весь кабель.
Добавим, что пункт временного размещения в гимназии № 1 по-прежнему открыт.