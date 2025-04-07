700 домов в Минусинске остаются без электроснабжения

Глава Минусинска Дмитрий Меркулов сообщил на очередном оперативном штабе по восстановлению электроснабжения после урагана, что 700 домов в Минусинске остались без электроснабжения. Они были подключены 5 апреля в вечернее время к запасной аварийной линии и из-за замыкания отключились вновь.