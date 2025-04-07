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700 домов в Минусинске остаются без электроснабжения

Идёт работа по выявлению причины сбоя.

Источник: IrkutskMedia.ru

Глава Минусинска Дмитрий Меркулов сообщил на очередном оперативном штабе по восстановлению электроснабжения после урагана, что 700 домов в Минусинске остались без электроснабжения. Они были подключены 5 апреля в вечернее время к запасной аварийной линии и из-за замыкания отключились вновь.

По его словам, попытки подключить электроснабжение были неоднократны, но система выходит из строя. Идёт работа по выявлению причины сбоя, проверяют весь кабель.

Добавим, что пункт временного размещения в гимназии № 1 по-прежнему открыт.