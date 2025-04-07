Пляжи в Анапе частично покрылись пальмовым маслом

Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе разыгрался сильный шторм, который стал причиной страшной аварии. Два танкера — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» — не выдержали ударов волн и разломились пополам. Из повреждённых ёмкостей в море вылились тонны мазута — по данным Минтранса, 2400 тонн токсичного вещества. Уже через два дня часть мазута оказалась на берегу. Отрава покрыла побережье в районах Анапы, Темрюка и Керчи. Всего загрязнение растянулось на 54 километра.