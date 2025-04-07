Пляжи в Анапе частично покрылись пальмовым маслом

В Краснодарском крае, на участке берега Черного моря длиной в 10 километров были обнаружены выбросы белого вещества, предположительно, пальмового масла. Об этом в Telegram-канале оперативного штаба региона.
«Местами на береговой линии Бугазской косы между станцией Благовещенской (Анапа) и поселком Волна (Темрюкский район) 5 и 6 апреля обнаружены выбросы вещества белого цвета на участке берега протяженностью примерно в 10 км», — говорится в сообщении.
Отмечается, что основные выбросы произошли 5 апреля, в субботу. В воскресенье, 6 апреля, их практически не было. По предварительным данным после анализа специалистов, это пальмовое масло.
Чтобы точно определить вещество и выяснить источник его происхождения, сотрудники природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора взяли пробы.
Кроме того, днем ранее после штормовой погоды на трех участках пляжей Анапы были обнаружены незначительные выбросы мазута. К уборке фрагментов нефтепродуктов у кромки воды приступили команды из Выселковского района на пляже кемпинга «Пляжный поселок», Тимашевского района в районе устья реки Можепсин и Мостовского района на пляже около детского лагеря «Приморский».
В конце прошлого, 2024 года, на побережье Краснодарского края на тех же участках, где ранее активно проводилась очистка после аварии двух танкеров, были обнаружены новые скопления мазута, площадь которых варьируется от 3 до 50 квадратных метров.
Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе разыгрался сильный шторм, который стал причиной страшной аварии. Два танкера — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» — не выдержали ударов волн и разломились пополам. Из повреждённых ёмкостей в море вылились тонны мазута — по данным Минтранса, 2400 тонн токсичного вещества. Уже через два дня часть мазута оказалась на берегу. Отрава покрыла побережье в районах Анапы, Темрюка и Керчи. Всего загрязнение растянулось на 54 километра.
Президент России Владимир Путин назвал разлив мазута в Черном море одним из наиболее серьезных экологических вызовов за последние годы.