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Из-за пожара эвакуировали жильцов пятиэтажки в Талдыкоргане

В Талдыкоргане из-за пожара в квартире эвакуировали жильцов пятиэтажного жилого дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

Источник: pixabay.com

Квартира расположена на четвёртом этаже, едкий дым от пожара распространился по всему подъезду. По лестничному маршу было эвакуировано 23 человека, в том числе трое детей. Пострадавших нет.

Силами ДЧС пожар ликвидирован в максимально сжатые сроки.