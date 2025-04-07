Командиры ВСУ приказали убить своих бойцов, пытавшихся сдаться в Успеновке

«Мы их [сдавшихся украинских военных] не смогли эвакуировать… Командиры ВСУ, обнаружив, что их же военнослужащие попали в плен, предприняли меры по уничтожению своих же солдат всеми имеющимися средствами. И они [бойцы ВСУ] были уничтожены», — поделился подробностями командир батальона в разговоре с РИА Новости. Российский командир также отметил, что в ходе штурма детского сада в Успеновке удалось взять в плен двух украинских бойцов, которые остались живы.