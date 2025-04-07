Несовершеннолетняя погибла после столкновения с поездом в Новосибирске

В Новосибирске начата проверка после трагического инцидента с несовершеннолетней, погибшей на железнодорожных путях. Ситуация произошла 6 апреля около 18 часов между станциями «Новосибирск-Западный» и «Ипподром» в Ленинском районе. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
По предварительным данным, 13-летняя девочка оказалась на путях в момент, когда мимо проезжал пригородный поезд. В результате она получила смертельные травмы. На данный момент выясняются все обстоятельства этого происшествия.
Транспортная прокуратура Новосибирска инициировала проверку, чтобы определить, как соблюдаются требования безопасности на железной дороге. В процессе проверки будет также оцениваться работа органов и учреждений, занимающихся профилактикой безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.