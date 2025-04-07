Несовершеннолетняя погибла после столкновения с поездом в Новосибирске

В Новосибирске начата проверка после трагического инцидента с несовершеннолетней, погибшей на железнодорожных путях. Ситуация произошла 6 апреля около 18 часов между станциями «Новосибирск-Западный» и «Ипподром» в Ленинском районе. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.