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Несовершеннолетняя погибла после столкновения с поездом в Новосибирске

Инцидент произошёл между станциями Новосибирск-Западный и Ипподром в Ленинском районе.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске начата проверка после трагического инцидента с несовершеннолетней, погибшей на железнодорожных путях. Ситуация произошла 6 апреля около 18 часов между станциями «Новосибирск-Западный» и «Ипподром» в Ленинском районе. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По предварительным данным, 13-летняя девочка оказалась на путях в момент, когда мимо проезжал пригородный поезд. В результате она получила смертельные травмы. На данный момент выясняются все обстоятельства этого происшествия.

Транспортная прокуратура Новосибирска инициировала проверку, чтобы определить, как соблюдаются требования безопасности на железной дороге. В процессе проверки будет также оцениваться работа органов и учреждений, занимающихся профилактикой безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.