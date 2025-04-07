За организацию подпольного казино по суд пойдут две жительницы НСО

Две жительницы Новосибирской области в скором времени предстанут перед судом. Их обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр на территории Заельцовского района. Действовал подпольный игровой клуб с ноября 2024-го по январь 2025-го.
«Противоправная деятельность группы была пресечена сотрудниками Заельцовского межрайонного следственного отдела Новосибирска совместно с оперативными сотрудниками правоохранительных органов и органов прокуратуры», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
Было изъято не менее 28 единиц игрового оборудования и деньги. Уголовное дело против иных причастных к этому преступлению (в том числе и организаторов) выделено в отдельное производство. Расследование по нему продолжается.
Напомним, что недавно в Новосибирске была пресечена деятельность ещё одного подпольного казино. Оно располагалось в одном из домов на Красном проспекте и состояло из двух залов.