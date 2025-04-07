89-летняя бабушка пострадала в ДТП по вине жителя Хабаровского края

Происшествие случилось в октябре 2024 года. Мужчина решил отвезти пожилую родственницу на дачу. На перекрестке Комсомольского шоссе и улицы Степной, превысив скорость и проехав на красный свет, он потерял контроль над автомобилем Toyota Town Ace и врезался в опору дорожного знака.