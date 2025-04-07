89-летняя бабушка пострадала в ДТП по вине жителя Хабаровского края

Прокуратура Комсомольска утвердила обвинительное заключение по делу, связанному с нарушением правил дорожного движения, в котором фигурирует 43-летний местный житель. Под воздействием наркотических веществ он устроил ДТП, в котором пострадала его 89-летняя бабушка. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Происшествие случилось в октябре 2024 года. Мужчина решил отвезти пожилую родственницу на дачу. На перекрестке Комсомольского шоссе и улицы Степной, превысив скорость и проехав на красный свет, он потерял контроль над автомобилем Toyota Town Ace и врезался в опору дорожного знака.
«Пострадавшая пенсионерка получила травму ноги, квалифицированную как тяжкий вред здоровью», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Водитель признал свою вину. Теперь уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд, мужчине грозит до семи лет колонии.