У берегов Приморья обнаружена затонувшая советская подлодка

Уточняется, что «М-49» и однотипная подлодка «М-63» пропали без вести в период с 10 по 17 августа 1941 года. Субмарины выполняли боевое задание в юго-западной части залива Петра Великого. Достоверная причина гибели подводных лодок пока не установлена.