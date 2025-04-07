Четырехлетнего мальчика сбил водитель электросамоката в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход. Днем 6 апреля у дома № 11 на улице Щорса мужчина на электросамокате Kugoo V3 Pro, двигаясь по тротуару не обеспечил постоянный контроль за движением и наехал на 4-летнего пешехода, который двигался навстречу на детском самокате.
«В результате ДТП пострадал мальчик с закрытой травмой живота был доставлен в больницу, где медики оказывают ему необходимую помощь», — сообщили в Госавтоинспекции.
За рулем электросамоката находился 25-летний молодой человек, электросамокат он взял в аренду, чтобы работы курьером, пояснил полицейским житель Екатеринбурга.