Четырехлетнего мальчика сбил водитель электросамоката в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход. Днем 6 апреля у дома № 11 на улице Щорса мужчина на электросамокате Kugoo V3 Pro, двигаясь по тротуару не обеспечил постоянный контроль за движением и наехал на 4-летнего пешехода, который двигался навстречу на детском самокате.