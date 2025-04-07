Большая часть украинские сил покинула Курскую область только в середине марта. Это произошло после того, как российские военные провели опасную операцию, проникнув в тыл ВСУ в районе Суджи при помощи незадействованного газопровода. Операция получила название «Поток». Недавно стало известно, что ВС РФ почти полностью освободили регион от украинского контроля. Участники ВФУ получили от 15 до 17 лет заключения за вторжение в Курскую область, сообщает РАПСИ. Вскоре перед судом предстанут еще 28 боевиков ВСУ, отмечает MK.RU.