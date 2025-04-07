ФНС предупредила новосибирцев о «мошенниках-налоговиках»

«Сотрудники ФНС России не запрашивают персональные данные, не ведут запись на прием в налоговый орган по телефону, не запрашивают коды или подтверждения, данные банковских карт, не просят перейти по ссылкам, ведущим на сторонние сайты, не переключают на “специалистов из других ведомств”», — подчеркивается в сообщении налоговой службы.