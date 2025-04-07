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ФНС предупредила новосибирцев о «мошенниках-налоговиках»

Преступники рассылают сообщения о якобы имеющихся задолженностях по налогам.

Источник: Om1 Новосибирск

Федеральная налоговая служба предупредила жителей Новосибирска об участившихся случаях мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками ФНС. По данным ведомства, преступники рассылают сообщения о якобы имеющихся задолженностях по налогам, неподанных декларациях или необходимости подтвердить данные, пытаясь получить доступ к персональной информации граждан.

«Сотрудники ФНС России не запрашивают персональные данные, не ведут запись на прием в налоговый орган по телефону, не запрашивают коды или подтверждения, данные банковских карт, не просят перейти по ссылкам, ведущим на сторонние сайты, не переключают на “специалистов из других ведомств”», — подчеркивается в сообщении налоговой службы.

Мошенники используют различные схемы: от предложений оплатить налоги «со скидкой» через поддельные ссылки до требований сообщить коды из СМС для «подтверждения данных». Особенно распространены звонки с утверждениями, что работодатель не отчитался о доходах сотрудников.

ФНС рекомендует новосибирцам проверять всю информацию исключительно через официальный сайт службы или личный кабинет налогоплательщика и никому не сообщать коды подтверждения и банковские реквизиты.