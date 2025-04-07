Мошенники обвинили 85-летнюю пермячку в госизмене и заставили отдать крупную сумму

На следующий день с пермячкой связался другой мужчина — якобы следователь ФСБ. Он рассказал, что знает о ранее поступившем звонке — это были мошенники, они открыли на имя женщины счет в банке и теперь переводят через него деньги в недружественную страну. По словам псевдоследователя, пенсионерку подозреваются в государственной измене, к ней могут приехать с обыском, и если в доме найдется более 100 тысяч рублей наличными, то их изъявят. К разговору периодически подключалась женщина, обозначенная как юрист. Вместе с «сотрудником ФСБ» она убедила пермячку никому не сообщать об этой ситуации, собрать все деньги, что есть, завернуть в бумагу и передать курьеру. Запуганная пожилая женщина выполнила все инструкции мошенников — и потеряла около 700 тысяч рублей.