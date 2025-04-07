СБУ обещала смехотворные деньги жителю Киева за попытку подорвать российских офицеров

«После того, как обвиняемый Чалый прошел тестовые задания от украинских кураторов, ему пообещали выплачивать по одной тысяче рублей за каждую доставленную посылку офицерам Минобороны РФ, которые выполняют задачи, связанные с проведением СВО. В погоне за легкими деньгами уроженец Киева, имеющий также российское гражданство, согласился на установленное сотрудниками украинских спецслужб денежное вознаграждение», — говорится в документах, которые проанализировали в ТАСС. По итогу последней операции Чалому обещали заплатить четыре тысячи рублей, но эти средства он так и не получил.