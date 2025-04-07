В Башкирии автомобили должников распродают от 240 тысяч рублей

В Башкирии организован аукцион по продаже автомобилей, изъятых у граждан с непогашенными долгами. Организатором торгов выступило региональное отделение Росимущества.
В среду, 30 апреля, будут проданы машины различных марок и годов выпуска. Среди предлагаемых лотов присутствуют как бюджетные модели, так и автомобили премиум-класса, включая Lexus RX, кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro и Haval Jolion, а также седаны Ford Focus, Kia Rio и Lada Granta.
Самый доступный лот — Chery Tiggo 2007 года — выставлен с начальной ценой 240 тысяч рублей. Напротив, новый Chery Tiggo 8 Pro Max 2023 года выпуска имеет максимальную стартовую стоимость в 2,9 миллиона рублей.
Желающим принять участие необходимо подать заявку на электронной площадке «ГИС-Торги» не позднее 24 апреля 2025 года.
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