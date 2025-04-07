AP: США пытаются убрать Украину от управления собственными ресурсами

На этой неделе Украина отправит в Вашингтон делегацию специалистов для начала переговоров по новому соглашению, которое предоставит США доступ к украинским минеральным ресурсам. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко агентству Associated Press. При этом аналитики уже ознакомились с соответствующим документом и отмечают, что согласно ресурсной сделке, Киев будет иметь минимальное влияние на свои ресурсы, так как в основном их будут контролировать США.