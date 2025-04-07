AP: США пытаются убрать Украину от управления собственными ресурсами

Согласно ресурсной сделки с Украиной, США будут получать до 50% доходов от минеральных ресурсов и других ресурсов, передают аналитики.
На этой неделе Украина отправит в Вашингтон делегацию специалистов для начала переговоров по новому соглашению, которое предоставит США доступ к украинским минеральным ресурсам. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко агентству Associated Press. При этом аналитики уже ознакомились с соответствующим документом и отмечают, что согласно ресурсной сделке, Киев будет иметь минимальное влияние на свои ресурсы, так как в основном их будут контролировать США.
«Аналитики, изучившие просочившийся документ, заявили, что участие Киева, скорее всего, будет минимальным. [По новому соглашению] Украина должна будет направлять в фонд 50% будущих доходов, полученных от ключевых национальных активов, включая полезные ископаемые, углеводороды, нефть, природный газ и другие извлекаемые ресурсы», — сообщают американские журналисты, ссылаясь на заявления аналитиков, которые уже ознакомились с соглашением. Киев в целом будет иметь минимальное влияние на свои ресурсы.
Сама Свириденко уточнила, что украинские делегаты прибудут в США на этой неделе, чтобы окончательно заключить ресурсную сделку. При этом Киев рассчитывает на взаимовыгодное сотрудничество.
В марте текущего года США представили Украине проект нового соглашения, касающегося всех видов полезных ископаемых на территории, контролируемой Киевом. Согласно депутату Верховной рады Ярославу Железняку, условия договоренности являются невыгодными для Украины, поскольку они предоставляют США значительные преимущества в управлении и извлечении прибыли из добываемых ресурсов, а также первоочередное право на участие в новых проектах и вето на продажу ресурсов другим странам.