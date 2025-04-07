Над регионами России уничтожены 19 беспилотников ВСУ

Самой массированной атаке подверглась акватория Азовского моря — здесь были сбиты 13 беспилотников. Четыре БПЛА самолетного типа уничтожены над Краснодарским краем, по одному — на Брянской область и Крымом, следует из сводки Минобороны, опубликованной в telegram-канале ведомства.