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Над регионами России уничтожены 19 беспилотников ВСУ

Над регионами России в ночь на 7 апреля перехвачены и уничтожены 19 беспилотников, запущенных с территории Украины. Об этом сообщает Минобороны России.

Беспилотники уничтожены дежурными средствами ПВО России (фото из архива).

Над регионами России в ночь на 7 апреля перехвачены и уничтожены 19 беспилотников, запущенных с территории Украины. Об этом сообщает Минобороны России.

Самой массированной атаке подверглась акватория Азовского моря — здесь были сбиты 13 беспилотников. Четыре БПЛА самолетного типа уничтожены над Краснодарским краем, по одному — на Брянской область и Крымом, следует из сводки Минобороны, опубликованной в telegram-канале ведомства.