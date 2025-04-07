Овечкин побил рекорд Гретцки, смерть Паши Техника, пошлины Трампа: новости России и мира за прошедшую неделю

В то же время после непродолжительного пребывания в искусственной коме и выхода из нее умер российский рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев). У него были нарко- и алкогольная зависимости. Он много раз проходил лечение в рехабе, но через время снова срывался. Эти и другие важные события за неделю — в материале URA.RU.