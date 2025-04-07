Овечкин побил рекорд Гретцки, смерть Паши Техника, пошлины Трампа: новости России и мира за прошедшую неделю

Овечкин побил рекорд в матче НХЛ и цена за его автографы выросла до двух миллионов рублей.
Российский хоккеист и нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки в матче против команды «Нью-Йорк Айлендерс», забив 895-ю шайбу. В связи с этим стоимость его автографов подскочила до двух миллионов рублей.
В то же время после непродолжительного пребывания в искусственной коме и выхода из нее умер российский рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев). У него были нарко- и алкогольная зависимости. Он много раз проходил лечение в рехабе, но через время снова срывался. Эти и другие важные события за неделю — в материале URA.RU.
Овечкин побил рекорд Гретцки, забив 895-ю шайбу.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОт рекорда Гретцки к рекорду Овечкина: как прошел исторический матч «Нью-Йорк» — «Вашингтон».
В ходе хоккейного матча против команды «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля, Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Этот гол позволил Овечкину превзойти рекорд канадца Уэйна Гретцки в 894 шайбы. Игру остановили для проведения торжественной церемонии, в ходе которой принял участие сам Гретцки. Он лично поздравил российского хоккеиста.
Позже глава НХЛ Гэри Беттмен заявил, что величие начинается с таких игроков, как Александр Овечкин, и с таких команд, как «Вашингтон Кэпиталз». Кроме того, после побитого рекорда автографы хоккеиста из РФ начали распродаваться по ценникам, досягающим двух миллионов рублей.
В России ввели электронные повестки в армию.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКуда отправят призывников: Минобороны объяснило правила весеннего призыва.
С 1 апреля в России был объявлен весенний призыв на военную службу. Теперь повестки россиянам будут направляться через электронные личные кабинеты на портале «Госуслуги». Президент РФ Владимир Путин также подписал указ, согласно которому на службу будут призваны 160 тысяч граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Это стало рекордным показателем за последние 14 лет.
Электронные повестки, которые отправляются военкоматами, обладают теми же сроками действия, что и их бумажные аналоги. Военкоматы имеют право высылать повестки для уточнения данных о воинском учете в любое время года. Это же касается отправки повесток для участия в призывных мероприятиях, таких как прохождение медицинской комиссии. Тем не менее, для явки на такие мероприятия устанавливаются определенные сроки: с 1 октября по 31 января или с 1 апреля по 15 июля.
Для призывников, не имеющих аккаунта на портале «Госуслуги», предусмотрены альтернативные способы получения повестки: ее могут отправить на домашний адрес призывника через заказное письмо с уведомлением о вручении, могут вручить лично по месту его жительства, а также отдать через отдел кадров на месте работы или через администрацию образовательного учреждения, где обучается призывник.
Торговая война Трампа и мира.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТорговая война Трампа дает первые плоды: на что пришлось пойти миру ради спасения экономики.
Со 2 апреля США ввели новые импортные тарифы по инициативе президента Дональда Трампа. Общий базовый тариф составляет 10% на все зарубежные товары. Кроме того, установлены повышенные ставки для продукции из определенных стран: из Евросоюза — 20%, из Китая — 34%, из Казахстана — 27% и из Украины — 10%.
В ответ на новые меры, крупнейшие мировые автопроизводители начали адаптацию своих производственных стратегий. Компания Stellantis приостановила работу своих заводов в Мексике и Канаде сразу после объявления о введении 25%-го тарифа на импорт автомобилей в Штаты. Также Nissan перенес часть своего производства внедорожников Rogue из Японии в Северную Америку. Однако Турция, Япония, Китай, страны Евросоюза, Камбоджа и Вьетнам выразили готовность к переговорам с США для обсуждения торговых условий.
Россия же не попала под действие американских пошлин. При этом в Кремле заявили о мониторинге ситуации для минимизации возможных негативных последствий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что российская экономика обладает необходимыми резервами для поддержания стабильности. Эксперты отмечают, что, хотя прямое воздействие торговой войны между США и Китаем на Россию будет ограниченным, косвенные последствия возможны. Согласно данным Всемирной торговой организации (ВТО), новые пошлины затронут только 1−2% мирового товарооборота, а общий объем глобальной торговли к концу 2025 года может уменьшиться приблизительно на 1%.
Паша Техник умер после выхода из комы.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Ушла эпоха": как звезды отреагировали на смерть Паши Техника.
Паша Техник умер на 41-ом году жизни, сообщила его экс-супруга Ева Карицкая. Ранее его ввели в искусственную кому 29 марта 2025 года в одной из больниц Таиланда, его состояние оценивалось как критическое. Это произошло из-за проблем со здоровьем на почве наркотической и алкогольной зависимостей, с которыми артист старался справиться. Врачи заявляли, что легкие Паши Техника были поражены почти на 100%. При этом 4 апреля медики смогли заново запустить сердце рэпера. О смерти рэпера стало известно 5 апреля. Его семья планирует провести церемонию прощания в московском Храме Павла и Петра в Лефортово.
Налог на бездетность.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ России обсуждают введение налога на бездетность как в СССР: с кого и сколько хотят брать денег.
В России предложили обложить налогом бездетных холостяков. Однако, как заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, реализации такой меры не предвидится. Она указала на неэффективность аналогичного опыта в 90-х годах, тогда рождаемость не увеличилась. Депутат подчеркнула, что необходимо изменить подход к проблеме, а не прибегать к репрессивным мерам.
Идею введения данного налога предложил экс-депутат Госдумы Виктор Таранин. По его мнению, налог должен составлять около 20% от зарплаты. При этом Таранин обратил внимание на проблему десятков миллионов неженатых мужчин в стране, живущих по принципам эгоцентризма, что несет вред обществу.
Предложение встретило критику также и со стороны депутата Госдумы Нины Останиной. Она назвали инициативу неэффективной для решения демографических проблем в РФ. Депутат призвала к разработке более комплексного подхода к увеличению рождаемости.
Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев провел встречи с делегацией из США.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДмитриев выполнил в США важные поручения Путина: о чем говорил спецпредставитель с людьми Трампа.
Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России Владимира Путина по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с иностранными государствами Кирилл Дмитриев провел в Вашингтоне ряд встреч с чиновниками администрации США. В ходе беседы стало известно о значительных достижениях в улучшении двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном, достигнутых за последние два дня. Дмитриев также отметил, что обе страны рассматривают возможность возобновления прямых авиасообщений между собой. Кроме того, спецпредставитель президента РФ упомянул об интересе американских компаний к российскому рынку на фоне сокращения европейских бизнес-инициатив. Он подчеркнул, что отсутствие идеологических препятствий может вернуть компании США в Россию при условии одобрения со стороны российского правительства.
Кроме того, Кирилл Дмитриев встретился с американскими сенаторами и обсудил ситуацию на Украине, включая условия для прекращения конфликта и требования Путина о прекращении огня. Позже госсекретарь США Марко Рубио выразил желание страны увидеть реальный прогресс по разрешению украинского кризиса. Он также надеется, что это послание будет передано в Москву.