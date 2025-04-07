Мотоциклист без шлема и прав погиб в ДТП в Приморье

Авария с летальным исходом произошла на 34-м километре трассы Артём — Находка. Водитель мотоцикла «ИЖ Планета 5» потерял управление, когда двигался со стороны посёлка Смоляниново в направлении Артёма, съехал с проезжей части и врезался в опору линии электропередач, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Отмечается, 29-летний мужчина не имел водительских прав, не был в защитной экипировке и шлеме и управлял транспортом без регистрационного знака. Кроме того, мотоциклист превысил скорость. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
По факту ДТП проводится проверка, назначены необходимые экспертизы.
Напомним, в конце марта текущего года в Надеждинском районе водитель мотоцикла выехал на встречную полосу, столкнулся с автомобилем и погиб.