Белорусский посол оправдал наличие в Беларуси ядерного оружия

По словам президента России Владимира Путина, договоренность о размещении ядерного оружия была достигнута между Москвой и Минском еще в марте 2024 года. Российская сторона отмечает, что данный шаг не нарушает международные обязательства и аналогичен практике США по размещению ядерного оружия в Европе. Первые ядерные заряды уже доставлены на территорию Белоруссии. Белорусский глава Александр Лукашенко также заявлял о скором получении новейшей ракетной системы «Орешник».