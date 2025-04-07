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Видео пожара со взрывом в поселке под Волгоградом поделились местные жители

Место происшествия окружили полицейские, охраняющие его от любопытных сельчан, пывшихся подойти поближе, чтобы убедиться, что пострадало не их имущество.

Источник: Александра Левчук/ТАСС

Жителей поселка Береславка Калачевского района взбудоражил воскресным днем пожар — вспыхнули сараи на окраине населенного пункта.

Встревоженные взрослые и охваченные любопытством подростки уже сбежались к месту происшествия вслед за приближавшейся пожарной машиной, когда раздался взрыв и над дымящимися строениями взметнулся стол огня.

Место тушения пожара окружили полицейские, охраняющие его от любопытных сельчан, которые пытались подойти как можно ближе, чтобы разглядеть происходящее и убедиться, что пострадало не их имущество.

По словам очевидцев, пожар тушили до самого вечера. В ГУ МЧС по Волгоградской области и в региональном главке МВД о происшествии не сообщают, vlg.aif.ru направил вопрос в ведомства.

Ранее, вечером 5 апреля, масштабный пожар случился в волгоградском поселке Второрой километр у Мамаева кургана — клубы дыма поднимаются над оврагом и утром 7 апреля, делятся местные жители. Подробности в нашем материале.