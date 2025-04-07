Видео пожара со взрывом в поселке под Волгоградом поделились местные жители

Жителей поселка Береславка Калачевского района взбудоражил воскресным днем пожар — вспыхнули сараи на окраине населенного пункта.
Встревоженные взрослые и охваченные любопытством подростки уже сбежались к месту происшествия вслед за приближавшейся пожарной машиной, когда раздался взрыв и над дымящимися строениями взметнулся стол огня.
Место тушения пожара окружили полицейские, охраняющие его от любопытных сельчан, которые пытались подойти как можно ближе, чтобы разглядеть происходящее и убедиться, что пострадало не их имущество.
Ранее, вечером 5 апреля, масштабный пожар случился в волгоградском поселке Второрой километр у Мамаева кургана — клубы дыма поднимаются над оврагом и утром 7 апреля, делятся местные жители. Подробности в нашем материале.