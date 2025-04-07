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В Уфе в огне погиб 58-летний мужчина

В Уфе в ночном пожаре погиб мужчина.

Источник: Комсомольская правда

Смертельный пожар произошел минувшей ночью в Уфе. Подробности трагедии сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Огонь вспыхнул в бревенчатом доме на Косогорной улице. Во время тушения пожара спасатели обнаружили бездыханное тело. Погибшим оказался 58-летний мужчина.

— На месте пожара работают следственно-оперативная группа и дознаватель чрезвычайного ведомства, — заключили в МЧС.

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