Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кыргызстан выдал Казахстану подозреваемую в крупном мошенничестве

Генеральная прокуратура Кыргызстана экстрадировала гражданку Казахстана, подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере, передает Tengrinews.kz.

Источник: Генеральная прокуратура Республики Казахстан

По данным следствия, в июне 2023 года она в группе лиц по предварительному сговору направила в один из банков Алматы сообщения от имени его клиентов о смене абонентских телефонных номеров, привязанных к их банковским счетам, тем самым получив к ним доступ.

После чего посредством удаленного доступа злоумышленница осуществила переводы денег со счетов пяти потерпевших на банковские счета дропперов и завладела их денежными средствами. В результате ее преступных действий потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 230 миллионов тенге.

рассказали в Генпрокуратуре

В январе казахстанка была задержана в аэропорту Бишкека и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирована на родину. В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.