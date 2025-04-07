Кыргызстан выдал Казахстану подозреваемую в крупном мошенничестве

По данным следствия, в июне 2023 года она в группе лиц по предварительному сговору направила в один из банков Алматы сообщения от имени его клиентов о смене абонентских телефонных номеров, привязанных к их банковским счетам, тем самым получив к ним доступ.
После чего посредством удаленного доступа злоумышленница осуществила переводы денег со счетов пяти потерпевших на банковские счета дропперов и завладела их денежными средствами. В результате ее преступных действий потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 230 миллионов тенге.
В январе казахстанка была задержана в аэропорту Бишкека и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирована на родину. В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор.
За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.