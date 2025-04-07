Станцию метро «Крылатское» в Москве временно закрыли для проверки

Станция «Крылатское» Московского метрополитена временно закрыта для проверки инфраструктуры, сообщил департамент транспорта российской столицы в своём Telegram-канале.
Ранее появилась информация, что на станции «Крылатское» произошло задымление. О точной причине инцидента пока неизвестно.
Отмечается, что поезда метрополитена курсируют без остановки на этом участке.
Напомним, 28 марта для проверки состава временно закрывалась станция «Савеловская» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.