Минобороны: ВСУ использовали школу в Успеновке в качестве укрепления

«Особую сложность у военнослужащих вызвало взятие двухэтажного здания местной школы, которая стала мощным укреплением противника. Большим препятствием для штурмовиков стал продолжительный участок открытой местности перед населенным пунктом», — отметили в ведомстве. Эта информация подтверждается и видеоотчетами бойцов, где они описывают школу как одну из главных сложностей при освобождении города.