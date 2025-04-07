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У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4

По оперативным данным, подземные толчки ощущались в Северо-Курильске, тревога цунами не объявлялась.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 7 апреля, у побережья северных Курил зарегистрировано землетрясение. Согласно данным начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой, магнитуда стихийного бедствия составила 5,4.

«Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Тихом океане 7 апреля в 13.59 (в 5:59 по московскому времени). Его эпицентр находился в 165 километрах южнее города Северо-Курильск на острове Парамушир», — подчеркнули в профильном ведомстве.

Очаг землетрясения на острове уже найден: он находится на глубине 60 км на территории острова Парамушир.

Согласно оперативным данным, подземные толчки ощущались в Северо-Курильске, их сила составила 3 балла. Известно, что тревога цунами на данным момент не объявлялась.

Как KP.RU писал ранее, сейсмологи заявили о возможности новых сильных землетрясений в китайских провинциях Сычуань, Юньнань и в районе Гималаев в ближайшие несколько лет.