У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4

«Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Тихом океане 7 апреля в 13.59 (в 5:59 по московскому времени). Его эпицентр находился в 165 километрах южнее города Северо-Курильск на острове Парамушир», — подчеркнули в профильном ведомстве.