Ушел смотреть на лошадей: в Крыму нашли потерявшегося 10-летнего мальчика

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.
Ребенка искали на протяжении нескольких часов: сначала родители и сельчане, позже присоединились сотрудники МЧС и местные спасатели — всего более 230 человек и 43 единицы техники.
Почти в километре от села спасатели МЧС обнаружили пропавшего ребенка, заметив блеск светоотражающих элементов на его куртке. Мальчик рассказал, что заблудился, идя смотреть лошадей.
Ребенка передали родителям.
10 марта сообщалось, что полиция нашла троих севастопольских подростков, которые ушли из дома в неизвестном направлении. Их обнаружили в одном из ТЦ Симферополя.
Ранее «МК в Крыму» писал, что спасатели оказали помощь женщине, которая повредила ногу у южных ворот пещерного города Чуфут-Кале в Бахчисарайском районе.
Сотрудники МЧС спасли двоих мужчин, которых в Сакском районе унесло на 300 метров от берега на байдарке в море.