В городе Щучье отец и сын погибли при пожаре, вернувшись в дом за вещами

При пожаре в частном доме на улице Цвиллинга в городе Щучье погибли двое мужчин. По данному факту Следственный комитет проводит доследственную проверку.
В ГУ МЧС России по Курганской области сообщили, что 68-летний отец и 43-летний сын сначала вывели из горящего дома женщину. Но затем решили вернуться, чтобы забрать документы и ценные вещи.
Из горящего дома они уже не выбрались. Площадь пожара составила 7 квадратных метров. По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания электроприбора.
«МЧС России напоминает: 5 вдохов угарного газа при пожаре смертельны, не возвращайся в горящий дом. Жизнь главная ценность», — добавили в ведомстве.
«МК-Урал» ранее писал, что ночью 6 марта в частном доме, расположенном в переулке Шатровский Кургана, произошел пожар. На месте трагедии было обнаружено тело 8-летнего мальчика.
Двум детям 2013 и 2017 года рождения удалось выбраться из горящего дома. Им была оказана медицинская помощь.