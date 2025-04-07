За ночь над Россией сбили почти 20 дронов Украины: карта атаки ВСУ

В ночь на 7 апреля в небе над несколькими регионами России были уничтожены 19 беспилотников Украины. Минобороны, сообщило, что основной удар пришелся по акватории Азовского моря сбито 13 дронов. При этом в Краснодарском крае уничтожили четыре БПЛА, а в Брянской области и над Крымом по одному. О том, какие регионы попали под удар украинских БПЛА и к каким последствиям это привело в материале URA.RU.