Напротив ипподрома в Казани Porsche врезался в трактор

Напротив ипподрома в Казани столкнулись Porsche и трактор. ДТП случилось 6 апреля на проспекте Альберта Камалеева в Советском районе города.
По предварительной информации, за рулем иномарки находился 54-летний водитель. Он врезался в припаркованный трактор. От сильного удара серьезно пострадал автомобиль Porsche. Сам водитель, к счастью, серьезных травм не получил — отделался ушибами, госпитализация ему не понадобилась.
Ранее мы сообщали, что в Актанышском районе из-за уснувшего за рулем водителя в ДТП погиб ребенок. Еще одну 5-летнюю девочку госпитализировали.