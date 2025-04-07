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Напротив ипподрома в Казани Porsche врезался в трактор

Водитель, к счастью, серьезных травм не получил.

Источник: ГАИ г. Казань

Напротив ипподрома в Казани столкнулись Porsche и трактор. ДТП случилось 6 апреля на проспекте Альберта Камалеева в Советском районе города.

По предварительной информации, за рулем иномарки находился 54-летний водитель. Он врезался в припаркованный трактор. От сильного удара серьезно пострадал автомобиль Porsche. Сам водитель, к счастью, серьезных травм не получил — отделался ушибами, госпитализация ему не понадобилась.

Ранее мы сообщали, что в Актанышском районе из-за уснувшего за рулем водителя в ДТП погиб ребенок. Еще одну 5-летнюю девочку госпитализировали.