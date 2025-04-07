Напротив ипподрома в Казани Porsche врезался в трактор

По предварительной информации, за рулем иномарки находился 54-летний водитель. Он врезался в припаркованный трактор. От сильного удара серьезно пострадал автомобиль Porsche. Сам водитель, к счастью, серьезных травм не получил — отделался ушибами, госпитализация ему не понадобилась.