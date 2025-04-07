Осужден начальник УЧС Экибастуза

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, 31 марта в Павлодарской области Экибастузским городским судом оглашен приговор в отношении начальника управления по чрезвычайным ситуациям Экибастуза Куконева Д., его заместителя Майманова Ж. и предпринимателя Жумашева Б.