Самокатчика насмерть сбили в Екатеринбурге

По предварительной информации, инцидент произошел около 6:30 на улице Маршала Жукова. Когда водитель легковой машины разворачивался, он не убедился в безопасности маневра и сбил человека на самокате, который ехал по центру дороги. В итоге пострадавший скончался на руках у приехавших медиков.
«На момент происшествия он не использовал защитный шлем и не был облачен в необходимую защитную экипировку, что значительно увеличило тяжесть полученных травм», — подчеркнули в ГАИ. За рулем Hyundai Solaris находился 50-летний житель Екатеринбурга с 29-летним стажем вождения. Опьянение у водителя не установлено.
ЕАН писал, что в этом сезоне в Екатеринбурге значительно выросло число самокатов. Об этом в коллегии в администрации города заявлял начальник ГАИ Екатеринбурга Роман Ярыш. По его словам, в прошлом году было зарегистрировано 14 тыс. СИМ. В этом сезоне только на текущий момент уже поданы заявки от кикшеринговых компаний на 17 тыс. самокатов.
В соцсетях летом регулярно появляются жалобы на СИМ. Недавно в опросе мэрии 30% горожан высказались за полный запрет самокатов в центре. В преддверии нового сезона власти Екатеринбурга и ГИБДД планируют пересмотреть карту ограничения скорости для СИМ. Также рассматривается вопрос парковочных мест для самокатов. По словам представителя Госавтоинспекции, необходимо организовать специальные зоны на тротуарах, чтобы избежать препятствий для пешеходов и уборочной техники.