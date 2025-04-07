Самокатчика насмерть сбили в Екатеринбурге

ЕАН писал, что в этом сезоне в Екатеринбурге значительно выросло число самокатов. Об этом в коллегии в администрации города заявлял начальник ГАИ Екатеринбурга Роман Ярыш. По его словам, в прошлом году было зарегистрировано 14 тыс. СИМ. В этом сезоне только на текущий момент уже поданы заявки от кикшеринговых компаний на 17 тыс. самокатов.