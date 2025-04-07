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Пропавшую месяц назад девочку из Питера нашли в Воронеже

К поискам ребенка были подключены правоохранительные органы, сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних и добровольцы отряда «ЛизаАлерт».

Источник: РИА "Новости"

14-летняя девочка, оказывается, добралась из Северной столицы в столицу Черноземья.

Школьница 14 лет ушла из дома 3 марта, забрав с собой личные вещи и не предупредив родителей о своих планах. Друзья подростка тоже не владели информацией, куда могла уйти или уехать их знакомая.

Ребенка нашли только через месяц, живую и здоровую. С ней все хорошо и она уже передана законным представителям. Подробности побега и обстоятельства, при которых она покинула Санкт-Петербург, не разглашаются.

По предварительным данным издания «МК в Питере», в Воронеже она могла находиться у своего молодого человека.