Пропавшую месяц назад девочку из Питера нашли в Воронеже

14-летняя девочка, оказывается, добралась из Северной столицы в столицу Черноземья.
Школьница 14 лет ушла из дома 3 марта, забрав с собой личные вещи и не предупредив родителей о своих планах. Друзья подростка тоже не владели информацией, куда могла уйти или уехать их знакомая.
Ребенка нашли только через месяц, живую и здоровую. С ней все хорошо и она уже передана законным представителям. Подробности побега и обстоятельства, при которых она покинула Санкт-Петербург, не разглашаются.
По предварительным данным издания «МК в Питере», в Воронеже она могла находиться у своего молодого человека.