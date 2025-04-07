Мужчина пострадал в пожаре в квартире-студии на Черниговской улице в Петербурге

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, что на Васильевском острове заметили песчаную бурю. После воздушных виражей местные жители вызвали сотрудников Комитета по природопользованию и попросили их проверить качество воздуха. Выяснилось, что концентрация пыли превысила там норму, причем пыли стали больше в зеленой зоне, которая расположена недалеко от Западного скоростного диаметра.