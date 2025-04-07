Мужчина пострадал в пожаре в квартире-студии на Черниговской улице в Петербурге

Накануне, 6 апреля, в 23:26 на пульт спасателей поступил сигнал о пожаре в доме 11к1 на Черниговской улице. Очевидцы заявили, что огонь полыхает в одной из квартир, где живет мужчина. О подробностях происшествия сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.
— Горение происходило на балконе квартиры-студии. Огонь охватил площадь один квадратный метр, — уточнили в ведомстве.
В результате возгорания пострадал мужчина. Его отвезли в больницу.
Пламя потушили 7 апреля в 00:33. На месте работали 15 спасателей при помощи трех спецмашин.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, что на Васильевском острове заметили песчаную бурю. После воздушных виражей местные жители вызвали сотрудников Комитета по природопользованию и попросили их проверить качество воздуха. Выяснилось, что концентрация пыли превысила там норму, причем пыли стали больше в зеленой зоне, которая расположена недалеко от Западного скоростного диаметра.