В Севастополе столкнулись Renault и Volkswagen: пострадал один человек

Авария произошла в 21.15. 53-летний мужчина ехал за рулем Renault по автодороге Севастополь — Инкерман. На первом километре водитель не уступил дорогу Volkswagen. За рулем этого авто находился 23-летний молодой человек. Машины столкнулись, съехали с дороги и наехали на препятствие.