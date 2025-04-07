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В Севастополе столкнулись Renault и Volkswagen: пострадал один человек

В ДТП с Renault и Volkswagen в Севастополе пострадал один человек.

Источник: пресс-служба управления МВД по Севастополю

В воскресенье, 6 апреля, в Севастополе столкнулись Renault и Volkswagen, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили городского управления МВД.

Авария произошла в 21.15. 53-летний мужчина ехал за рулем Renault по автодороге Севастополь — Инкерман. На первом километре водитель не уступил дорогу Volkswagen. За рулем этого авто находился 23-летний молодой человек. Машины столкнулись, съехали с дороги и наехали на препятствие.

В результате ДТП пострадал один человек. Травмы получил 39-летний пассажир Renault. Пострадавшего увезли в больницу. По факту случившегося проводится проверка.