В Хабаровском крае арестовали начальника миграционного пункта

Как сообщает Telegram-канал (18+) объединенных судов Хабаровского края, в связи с тяжестью преступления и возможностью назначения наказания на длительный срок, а также занимаемым подсудимым должностным положением в органах внутренних дел, до выяснения всех обстоятельств по делу, чтобы не было возможности скрыться от следствия и воспрепятствовать производству по делу, Ленинский районный суд г. Комсомольска-на-Амуре пришел к выводу об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.