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В Хабаровском крае арестовали начальника миграционного пункта

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица — начальника миграционного пункта ОМВД России по одному из районов Хабаровского края, сообщает ИА AmurMedia.

Источник: AmurMedia

Установлено, что из-за корыстной или иной личной заинтересованности, он сообщил гражданину КНР о возможном приезде на участок золотодобычи сотрудников ФСБ и о необходимости предупреждения других лиц об этом.

Как сообщает Telegram-канал (18+) объединенных судов Хабаровского края, в связи с тяжестью преступления и возможностью назначения наказания на длительный срок, а также занимаемым подсудимым должностным положением в органах внутренних дел, до выяснения всех обстоятельств по делу, чтобы не было возможности скрыться от следствия и воспрепятствовать производству по делу, Ленинский районный суд г. Комсомольска-на-Амуре пришел к выводу об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.