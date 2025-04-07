В поселке Бамбуй Братского района во время урагана сгорело 18 строений

В поселке Бамбуй Братского района из-за сильного ураганного ветра, порывы которого достигали 28 м/с, произошел серьезный пожар общей площадью 1 050 квадратных метров. Как сообщили КП-Иркутск в администрации района, пламя уничтожило 18 деревянных строений, в том числе шесть домов. Известно, что пять домов удалось спасти. По предварительной версии, случилось все из-за перехлеста электропроводов.
— На заседании комиссии принято решение о проведении превентивных отключений электроснабжения в населённых пунктах Братского района при ухудшении погоды. По прогнозу Иркутского УГМС и МЧС России, в понедельник, 7 апреля, местами по области ожидается усиление западного, северо-западного ветра ночью до 15 м/с, днём с порывами до 15−20 м/с, дождь, мокрый снег, — сообщают в пресс-службе администрации.
Напомним, пожар бушевал не только в Братском районе. В Нижнеудинском районе огонь уничтожил восемь домов, столовую и здание начальной школы, а в Тулуне — три жилых дома, гараж и склад.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 693 дома остаются без электричества из-за ураганного ветра, который обрушился на Приангарье.