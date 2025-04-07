В поселке Бамбуй Братского района во время урагана сгорело 18 строений

— На заседании комиссии принято решение о проведении превентивных отключений электроснабжения в населённых пунктах Братского района при ухудшении погоды. По прогнозу Иркутского УГМС и МЧС России, в понедельник, 7 апреля, местами по области ожидается усиление западного, северо-западного ветра ночью до 15 м/с, днём с порывами до 15−20 м/с, дождь, мокрый снег, — сообщают в пресс-службе администрации.