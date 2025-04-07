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На юге Красноярского края сушильная машина чуть не спалила дом

В селе Селиваниха Минусинского района произошел пожар.

Источник: МЧС РФ

Вечером 6 апреля в селе Селиваниха Минусинского района произошел пожар. Как рассказали в МЧС Красноярского края, в подвале двухэтажного дома из-за короткого замыкания загорелась сушильная машина и находившиеся в ней вещи.

Запах гари почувствовала хозяйка. Жильцы самостоятельно эвакуировались из помещений до прибытия спасателей. Огонь потушили силами пяти единиц техники и 15 человек личного состава. Пострадавших нет.

В ведомстве напоминают: регулярно обслуживайте технику, чтобы выявить неисправности.