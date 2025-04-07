Более 2,8 тысяч жительниц Башкирии решились на аборт

В Башкирии обнародовали статистику по прерыванию беременности за минувший год. Согласно официальным данным, предоставленным Министерством здравоохранения республики в ответ на запрос UfacityNews.ru, в 2024 году медицинское вмешательство по прекращению беременности было проведено 2 805 пациенткам.
Как отметили в ведомстве, эти показатели могли быть значительно выше, если бы не проводимая работа по доабортному консультированию. Благодаря беседам со специалистами 1 754 женщины изменили свое решение и отказались от процедуры, сохранив беременность. В министерстве подчеркнули, что результативность таких консультаций достигла 38,5%.
Согласно анализу Минздрава Башкирии, основными причинами для принятия решения о прерывании беременности становятся личностные мотивы (желание отложить рождение детей на более поздний срок, стремление посвятить время себе) и сложное материальное положение.
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