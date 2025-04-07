Более 2,8 тысяч жительниц Башкирии решились на аборт

Как отметили в ведомстве, эти показатели могли быть значительно выше, если бы не проводимая работа по доабортному консультированию. Благодаря беседам со специалистами 1 754 женщины изменили свое решение и отказались от процедуры, сохранив беременность. В министерстве подчеркнули, что результативность таких консультаций достигла 38,5%.