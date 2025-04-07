Полиция «накрыла» сеть кальянных и изъяла алкоголь на 10 миллионов рублей

В результате операции изъяли более тысячи единиц алкоголя на сумму свыше 10 миллионов рублей, приобретенного в сетевых алкомаркетах, а также 174 немаркированные коробки табака для кальянов и курительных смесей на сумму более 1,5 миллиона рублей. Кроме того, обнаружили документы и другие предметы, имеющие доказательное значение для следствия.