Полиция «накрыла» сеть кальянных и изъяла алкоголь на 10 миллионов рублей

В рамках операции полицейские обыскали в шести кальянных, расположенных в Центральном, Адмиралтейском и Приморском районах города. Также проверили в главном офисе владельца сети на улице Марата, складском помещении на Минеральной улице и по местам проживания лиц, причастных к противоправной деятельности.
В результате операции изъяли более тысячи единиц алкоголя на сумму свыше 10 миллионов рублей, приобретенного в сетевых алкомаркетах, а также 174 немаркированные коробки табака для кальянов и курительных смесей на сумму более 1,5 миллиона рублей. Кроме того, обнаружили документы и другие предметы, имеющие доказательное значение для следствия.
Изъятую продукцию направили на экспертизу. В ходе операции задержали 32 сотрудников кальянных, которых допросили в качестве свидетелей. Также обнаружили 16 мигрантов, находившихся в России нелегально. Их привлекли к административной ответственности, и сейчас решается вопрос об их выдворении из страны.
В отношении организаторов противоправной деятельности возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте алкогольных и спиртосодержащих продукций, табачных продукций. В качестве обвиняемых допросили двоих организаторов: 40-летнего мужчину, ранее судимого за наркотические преступления, и 31-летнего жителя Кудрово.
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.